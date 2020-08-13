Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве с 12 августа начался приём заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации» для специалистов в IT-сфере, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: IT-сфера лидирует по росту налоговых отчислений в Москве

Конкурс пройдет с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона по двум темам — «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур».

Участие в конкурсе примут порядка 250 команд разработчиков. 10 коллективов, предложивших лучшие ИТ-решения, получат по 1 млн рублей. 20 сильнейших команд смогут реализовать идеи в реальных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Москвы от IT-отрасли увеличились на 15,4%.

Читайте также: IT-сфера получает «налоговый манёвр»