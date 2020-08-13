Анкара, , 08:59 — REGNUM За минувшие 24 часа в Турции было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 13 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа в соцсети Twitter.

По его данным, за последние сутки в стране выявили 1212 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 244 392.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 18 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 5891.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 227 089 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 5 454 988 тестов на коронавирус, 67 237 из которых — за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 12 августа.