Якутск, , 08:54 — REGNUM В Якутии 80-летний мужчина, имеющий знак «Житель блокадного Ленинграда», добился с помощью прокуратуры ремонта придомовой территории многоквартирного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Мужчина позвонил в прокуратуру и рассказал, что живёт в многоквартирном доме, управляет собственным автомобилем, на котором часто выезжает, но на въезде во двор дома много глубоких ям, движение по которым практически невозможно.

Прокуратура Кобяйского района в ходе проверки установила факт бездействия местной администрации по содержанию и обеспечению сохранности дороги. При этом чиновники ссылались на то, что участок дороги находится на придомовой территории.

Но прокурор не согласился с таким объяснением и по результатам проведённого с участием кадастрового инженера, сотрудников ГИБДД обследования внёс в адрес главы муниципального образования представление.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования перед домом жителя блокадного Ленинграда проведены ремонтные работы с выравниванием дорожного полотна», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бокситогорском районе Ленинградской области по факту повреждения объекта культурного наследия — полуторки на Дороге жизни — задержан несовершеннолетний вандал.