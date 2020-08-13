Оттава, , 08:44 — REGNUM За последние сутки на территории Канады было выявлено 423 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 августа сообщает канадский минздрав.

По данным министерства, в результате этого на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 120 844.

Также сообщается, что за это же время в Канаде от COVID-19 скончались 15 пациентов, и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9006.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (60 813 заразившихся), Онтарио (40 289) и Альберта (11 893).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа в Китае было выявлено 39 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.