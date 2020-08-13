Сухум, , 08:42 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 12 августа. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 131 гражданина, диагноз COVID — 19 подтвержден у семи из них. — сообщили в штабе. — Выписан один пациент».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся 40 пациентов с COVID-19, у троих болезнь протекает в тяжелой форме. Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 155. Из них 51 победил инфекцию, а три пациента с COVID-19 умерли.

Напомним, в Абхазии с 15 по 22 июля не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, но потом этот показатель стал расти. За три недели в республике выявили более 100 носителей SARS-CoV-2, что больше, чем за прошлые три месяца.

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