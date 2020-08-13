Уфа, , 08:44 — REGNUM Медсестру в Башкирии привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных правил во время пандемии коронавируса. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Кировского районного суда г. Уфы.

В суде было установлено, что медицинская сестра ГКБ № 18 нарушила постановление заместителя главного государственного врача по Башкирии об ее изоляции, в связи с ее контактом с инфицированными людьми, которые представляют опасность для окружающих: медсестра вышла из дома, чтобы сходить в аптеку.

Сообщается, что суд принял во внимание то, что женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка и оштрафовал ее на 7,5 тысяч рублей.

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