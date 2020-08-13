Пенза, , 08:41 — REGNUM Режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции продлен в Пензенской области еще на две недели. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Соответствующие изменения внесены в постановление. В документе говорится, что режим продлен до 27 августа включительно. Регион находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Возобновили в области работу предприятия торговли и сферы услуг, спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, кинотеатры. Разрешено посещение храмов, мечетей, открыли детские лагеря.

Режим самоизоляции сохранен для жителей старше 65-ти лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Масочный режим действует в общественном транспорте и в помещениях.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по информации на 12 августа наличие коронавирусной инфекции подтверждено у 7101 человека.

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