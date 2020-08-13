Владивосток, , 08:38 — REGNUM В Приморье объявлено штормовое предупреждение на 14 августа из-за ожидающихся в этот день гроз и ливней. Об этом 13 августа сообщает Примгидромет.

«В связи со смещением активных фронтальных разделов, ночью и днём 14 августа в Приморском крае местами ожидаются сильные дожди, грозы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в западной и юго-западной части региона ожидаются очень сильные ливни с выпадением более 50 мм и более осадков за 12 часов, при которых скорость ветра будет достигать 15−20 м/с, а отдельные порывы — до 24 м/с.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в посёлке Сибирцево Черниговского района Приморья введён режим ЧС межмуниципального характера — 12 августа шквальный ветер, ливни и град принесли населённому пункту множество разрушений.