Москва, , 08:35 — REGNUM В Москве донорскую плазму с антителами к коронавирусу получили более тысячи пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в стационарах города иммунную плазму получили уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц», — сказала она.

Она добавила, что экспериментальный метод — переливание плазмы с антителами к COVID-19 — проводится с апреля.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено почти 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, 689 из которых — за последние сутки. Скончались 4611 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 192 тысяч человек.

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