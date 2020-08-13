Пекин, , 08:28 — REGNUM Китайский интернет-гигант компания Tencent отчиталась о 29% росте выручки в годовом исчислении за второй квартал текущего года, которая составила 114,88 млрд юаней (около $16 млрд), сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Выруска компании от финтеха и бизнес-услуг превысила 29,86 млрд юаней за второй квартал, что на 30% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Выручка от социальных сетей выросла на 29% до почти 26,71 млрд юаней.

Суммарное месячное количество пользователей социальных сетей Weixin и WeChat превысило 1,2 млрд на 30 июня, что на 6,5% больше в годовом исчислении. В компании сообщили, что у нее имеются планы расширения инфраструктуры в сфере облачных вычислений, на что она намерена потратить 500 млрд юаней.