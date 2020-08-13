Тбилиси, , 08:30 — REGNUM Основными проблемами в стране жители Грузии назвали безработицу, высокие цены и нищету. Об этом говорится в опубликованном 12 августа опросе общественного мнения, заказанного Международным республиканским институтом США (IRI).

Сообщается, что большинство опрошенных основной проблемой считают безработицу. Таких было 46%. Высокие цены назвали 17%, нищету — 6%, состояние экономики — 6%, а коронавирус — 4%.

Также 82% опрошенных сказали, что пандемия отрицательно отразилась на экономике Грузии, 15% не видят изменений, а 3% считают, что стало лучше. На вопрос об экономическом положении своих семей 65% респондентов сказали, что оно плохое или очень плохое. Причем, исследователи отмечают, что это на 5% выше, чем в октябре 2019 года.

Исследование проводилось с 4 июня по 2 июля. В опросе участвовали 1500 жителей Грузии старше 18 лет. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.