Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Во время спецоперации задержаны три гражданина Казахстана и один иностранец. По версии следствия, подозреваемые причастны к работе нарколаборатории в Акмолинской области Казахстана.

Наркотики распространялись в Нур-Султане через интернет-магазины на платформе теневого сегмента Deep Web и Darknet с помощью закладок. Задержанные лица водворены в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Алма-Ате сотрудники КНБ пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Задержаны два человека, изъято более 55 кг наркотиков.

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