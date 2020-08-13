Хабаровск, , 08:38 — REGNUM Учителям школ Хабаровского края за счёт средств федерального бюджета в предстоящем учебном году будут доплачивать за классное руководство от 8 до 12,5 тыс. рублей. Регион до конца года получит более 2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В Хабаровском крае 6900 учителей ведут классное руководство. При этом они уже получают доплату за классное руководство в 1 тыс. рублей.

Теперь же с 1 сентября педагоги за классное руководство будут получать ещё 5 тыс. рублей без учётах районного и дальневосточного коэффициентов. В зависимости от территории, сумма доплаты может составлять от 8 тыс. рублей в южных районах края до 12,5 тыс. рублей в северных.

Как сообщало ИА REGNUM, на доплаты классным руководителям в школах РФ будет направлено около 25 млрд рублей.