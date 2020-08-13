Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Разработчик модификации (мода) Redux к игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» Алекс Вукович выпустил её новую версию. Об этом 13 августа сообщил портал DSOGaming.

Он сообщил, что версия 3.3 в частности увеливает сопротивление урону у всех врагов-людей в Туссенте на 15%, она также увеличивает силу атаки и защиту Облачного великана (босс в игре). С полным списком изменений геймеры могут ознакомиться на сайте проекта на портале Nexus Mods.

Популярный мод Redux вносит множество различных изменений в игровой процесс «Ведьмак 3: Дикая Охота». Его не рекомендуют устанавливать геймерам, которые проходят игру впервые.

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