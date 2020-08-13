Вашингтон, , 08:11 — REGNUM ПК-геймеры обратили внимание, что в игре Horizon Zero Dawn появляются проблемы с графикой в случае, если она запускается в разрешении 4K. Об этом 13 августа сообщил портал DSOGaming.

Журналисты издания, проведя соответствующие тесты, убедились, что это действительно так. В случае запуска игры с разрешением 4K на экране начинают некорректно отображаться отражения. Редакция издания опубликовала скишоты, демонстрирующие эти артефакты.

Релиз Horizon Zero Dawn на ПК состоялся 7 августа 2020 года. До этого игра студии Guerrilla Games была эксклюзивом консоли PlayStation, она вышла на этой платформе 15 июня 2015 года.

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