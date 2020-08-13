Мехико, , 08:11 — REGNUM Общее количество выявленных в Мексике подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло более чем на 5,8 тыс. и превысило 498 тысяч. Об этом 13 августа сообщил главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на своей странице в соцсети Twitter.

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 5838 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 498 380.

Также сообщается, что за это же время в Мексике было зафиксировано 737 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 666.

При этом указывается, что на сегодняшний день в стране 336 635 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Германии было выявлено свыше 1,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.