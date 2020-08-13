Казань, , 08:17 — REGNUM От заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще два жителя Татарии. Таким образом, по состоянию на 13 августа погибших с диагнозом COVID-19 уже 51 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Одна из погибших — 51-летняя жительница Казани. Женщина была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе городской клинической больницы №7 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. Обследование выявило наличие новой коронавирусной инфекции. Состояние пациентки ухудшали имевшиеся хронические заболевания. Женщина скончалась в результате острой респираторной недостаточности.

Второй случай — 75-летняя жительница Нижнекамска. Женщину с признаками двусторонней полисегментарной очаговой вирусной пневмонией доставили в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. У пациентки имелись обостренные хронические заболевания, которые осложняли ее состояние. Причины смерти в обоих случаях установили по результатам патологоанатомической экспертизы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии врачам, борющимся с новой коронавирусной инфекцией, до конца лета продлили стимулирующие денежные выплаты. Эта мера поддержки коснется не только врачей госучреждений, но и частных клиник.

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