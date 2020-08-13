Шанхай, Китай, , 08:09 — REGNUM В Шанхае выявлено два новых «импортных» случая и ни одного локального COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 13 августа агентство Синьхуа

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, один «импортный» случая был выявлен у гражданина Китая, прибывшего в город из Кувейта. Пассажир был помещен под контроль медиков на изоляцию по прибытию в аэропорт «Пудун» в Шанхае, где у него и начали проявляться симптомы.

Еще один заболевший — гражданин Китая, прибывший в городе и Объединенных Арабских Эмиратов. Пациент был помещен также на карантин по прибытию. Всего 62 человека, которые находились в тесном контакте с заболевшими, были помещены под карантин.

Всего в Шанхае выявлено 458 подтвержденных «импортных» случаев опасной инфекции и 342 локальных случаев.