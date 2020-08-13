Мехико, , 08:07 — REGNUM В Мексике за сутки выявили 5858 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а всего с начала пандемии в стране подтверждено 498 380 подобных фактов. Об этом сообщил заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter.

Также в Мексике увеличилось число летальных исходов при заболевании COVID-19 — с 53 929 до 54 666 погибших. Кроме того, 336 635 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Мексика разрешила испытание вакцин от коронавируса из США и Китая на своей территории.

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