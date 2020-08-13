Санта-Клара, США, , 08:01 — REGNUM Компания Intel планирует в 2021 году представить графические процессоры с архитертурой XE-HPG, которые получат аппаратную функцию трассировки лучей. Об этом 12 августа сообщил портал VideoCardz.

Отмечается, что архитектура XE-HPG, которую Intel разрабатывает с 2018 года, и которая находится в линейке между XE-LP и XE-HP, будет оптимизирована для игр. Редакция портала DSOGaming предположила, что устройства Intel будут напрямую конкурировать с будущими графическими процессорами RDNA 2 от AMD и Ampere от Nvidia. В настоящее время графические процессоры XE-HPG испытываются в лабораториях Intel.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Nvidia может официально представить видеокарты нового поколения 1 сентября 2020 года. В рамках онлайн-мероприятия GeForce Event глава компании Дженсен Хуанг планирует рассказать о последних достижениях компании в области видеоигр и графики.

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