Берлин, , 08:04 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено свыше 1,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 219 964.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались четыре пациента и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 9211.

При этом уточняется, что в настоящее время в стране свыше 199 тысяч человек излечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (53 123 заразившихся), Бавария (52 436) и Баден-Вюртемберг (38 162).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 498555 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в Перу, в том числе за последние сутки — 4421.

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