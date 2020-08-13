Ухань, Китай, , 07:45 — REGNUM Водохранилище Три ущелья в центральной китайской провинции Хубэй ожидает новый этап наводнений, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

По предварительным прогнозам Чанцзянской комиссии водных ресурсов при министерстве водных ресурсов КНР, приток воды достигнет 50 тыс. кубометров в секунду после мощных затяжных ливней, которые обрушились на верховья реки Янцзы.

Водохранилище уже дважды осуществляло сброс воды в подготовке к наводнению. В комиссии попросили все ответственные департаменты регионов и городов на реке Янцзы, включая Сычуань, Чунцин и Шэньси усилить меры раннего предупреждения о наводнениях.