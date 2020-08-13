Челябинск, 13 августа 2020, 07:44 — REGNUM В отдельных районах Челябинска в последние дни возникали перебои с вывозом мусора. Эту информацию подтвердили журналистам в региональном минэкологии.
Причиной стали погодные условия. К настоящему времени проблемы устранены. «Центр коммунального сервиса» может продолжать работу в прежнем режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре-октябре 2018 года Челябинск пережил мусорный коллапс. Причиной стало закрытие городской свалки, которая действовала с 1949 года.