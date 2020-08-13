История вопроса

Граждане России начинают уделять всё больше внимания проблеме сбора и переработки бытовых отходов. Последние годы были ознаменованы массовыми протестами против сжигания мусора на полигонах твёрдых бытовых отходов, а также строительства мусоросжигательных заводов без необходимых фильтров вблизи жилых домов.

Вместе с этим, в России поднимается и вопрос тарифов на вывоз мусора. Меняется порядок оплаты соответствующих услуг населением; идёт борьба с взиманием с граждан в ряде регионов двойной платы.

