Гонконг, Китай, , 07:41 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число заболевших достигло 4234 человек, из которых 63 скончались, выздоровели 3189 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев заболевания, из которых все 46 выздоровели. На Тайване выявлен 481 заболевший, из которых семеро скончались. Выздоровели 450 человек.

На материковой части Китая с начала эпидемии было выявлено 84 756 случаев заболевания, из которых 4634 человека скончались и 79 398 человек выздоровели.