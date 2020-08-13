Якутск, , 07:49 — REGNUM В трёх закрытых социальных учреждениях Якутии у проживающих за текущую неделю выявили около 100 заражений коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Якутии Айсен Николаев в ходе ежедневного брифинга по коронавирусной ситуации, жестко высказался в адрес минтруда и социального развития, в чьём ведении находятся социальные учреждения. Он сказал, что руководство министерства «будет нести персональную ответственность за массовое заражение постояльцев».

Носителей коронавируса выявили в домах престарелых в Якутске и в Мохсоголлохском психоневрологическом диспансере.

При этом, учитывая стабилизацию ситуации в некоторых районах республики и в Якутске, Айсен Николаев обещал вместе с послаблениями ограничений, оставить в силе некоторые из них.

За минувшие сутки в Якутии выявлено 62 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрирован 6531 случай заражения коронавирусом, скончались 59 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Нерюнгринская центральная районная больница в Якутии получает из резервного фонда правительства РФ медицинское оборудование для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.