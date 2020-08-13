Токио, , 07:32 — REGNUM Resident Evil Village станет самой длинной игрой из последних проектов франшизы. Об этом 12 августа сообщил известный инсайдер AestheticGamer на своей странице в Twitter.

Он добавил, что ремейк Resident Evil 4, который пока официально не анонсировала Capcom, также предложит геймерам более длительное прохождение. Издание Comicbook отметило, что если информация правдива, то разработчик решил немного изменить свою стратегию.

Стоит отметить, что ранее фанаты жаловались на то, что последние игры Resident Evil стали слишком короткими. В частности, с подобной критикой они выступали в адрес ремейка Resident Evil 3.

Читайте ранее в этом сюжете: В игру Resident Evil 3 Remake добавили Миллу Йовович