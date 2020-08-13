Кемерово, , 07:26 — REGNUM Новые случаи заражения за прошедшие сутки выявлены в 20 населённых пунктах Кузбасса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 17, Междуреченск — 12, Киселевск — десять, Белово — шесть, Осинники — шесть, Прокопьевск — пять, Анжеро-Судженск — три, Калтан — два, Беловский муниципальный район — два, Березовский — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Мыски — один, Кемеровский муниципальный округ — один, Крапивинский муниципальный округ — один, Новокузнецкий муниципальный район — один, Промышленновский муниципальный округ — один, Таштагольский мунниципальный район — один, Тисульский муниципальный район — один, Яйский муниципальный округ — один», — уточняется в оперативном сообщении. Всего в регионе выявлено 4830 случаев заражения коронавирусом, 3319 человек выздоровели, 35 скончались.