Ульяновск, , 07:23 — REGNUM В Ульяновской области выявлены десятки новых случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением остаются свыше 3 тыс. человек. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства на вечер 12 августа, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 10 440 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 94.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 3027 человек.

Всего в Ульяновской области с начала пандемии коронавирусом проведено 193 448 лабораторных исследований в отношении 181 385 человек.

Отметим, что ранее в Карсунском районе Ульяновской области построили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, на что потрачено 6 млн рублей. Всего в регионе в 2020 году всего планируется открыть шесть новых ФАПов и один офис врача общей практики. Кроме стационарных медицинских пунктов, в 2020 году в регион поступят передвижные комплексы.

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