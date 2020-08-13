Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 13 августа, за прошедшие сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Скончались два пациента: у мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова на фоне сахарного диабета II типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении.

За это же время 90 пациентов были выписаны. Всего выздоровели 3319 человек.

В инфекционных больницах находятся 1476 пациентов с коронавирусом.