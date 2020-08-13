Одесса, Украина, , 07:10 — REGNUM Один случай заболевания сибирской язвой зарегистрирован в Одесской области, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

Признаки инфекции начались у больного еще 3 августа. При этом он не обращался за медицинской помощью четыре дня, а диагноз был подтвержден только 11 августа.

Отмечается, что пациент занимается перепродажей животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Ошской области Киргизии в больницу были доставлены восемь человек с подозрением на сибирскую язву. У одного из пациентов диагноз подтвердился сразу же после госпитализации.

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