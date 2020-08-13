Минск, , 07:09 — REGNUM Несколько мужчин из Белоруссии, утверждающих, что служили в силовых структурах, демонстративно выбросили форму с нашивкой «спецназ» в мусорный бак. Свои действия и комментарии они записали на видео и опубликовали 12 августа на страницах в Instagram.

«Белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет», — сказал один из них на камеру. Свою публикацию он сопроводил указанием номера в/ч 3214, в которой якобы проходил службу.

Другой мужчина рассказал, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка «спецназ», у себя дома.

Критические высказывания мужчин, очевидно, связаны с действиями правоохранительных органов, которые разгоняли протесты в Белоруссии после оглашения результатов выборов президента.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09 процента.

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