Курган, , 06:57 — REGNUM Школы Кургана готовы к очному обучению с 1 сентября 2020 года. Вернутся в детские сады и дошкольники. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Зауралья.

Обязательным для всех школ и детских садов Кургана в этом году является наличие плана профилактических мероприятий, направленных на предотвращение коронавирусной инфекции. Во все школы и детские сады закуплены санитайзеры, бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха.

Воспитанники, педагоги и другие сотрудники образовательных учреждений каждое утро будут проходить термометрический контроль. Во время уроков в коридорах организуют рециркуляцию воздуха. Дважды в день в школах будет проводиться влажная дезинфекция.

До января 2021 года нахождение в школах посторонних лиц, включая родителей, запрещено. Каждый класс будет обучаться в одном помещении — хождение из кабинета в кабинет запрещено. Лица, сопровождающие детей в школу или детский сад, должны быть в масках и перчатках.