Анадырь, , 06:49 — REGNUM Снизить риски заболевания COVID-19 среди врачей позволит доступ к вакцине от коронавируса, которая разработана в России. Об этом 13 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с врачами Чукотской окружной больницы.

«Вчера, вы знаете, президент сказал об этом, была зарегистрирована вакцина, и институт Гамалеи, который является разработчиком этой вакцины, сегодня уже приступил к реализации проекта производства этой вакцины», — сказал глава российского правительства.

Мишустин добавил, после запуска вакцины в производство риск заражения медперсонала коронавирусом в российских больницах снизится до минимума, а ситуация в этой сфере будет находиться под контролем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Михаил Мишустин 13 августа начал рабочую поездку по регионам Дальнего Востока с Анадыря.

Читайте также: Мишустин прилетел в Анадырь с первым рабочим визитом

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин назвал Чукотку «второй родиной» для приезжающих врачей