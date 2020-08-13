Роквилл, США, , 06:48 — REGNUM Компания Bethesda сделала бесплатной игру Quake 2 в своём лончере (программа, позволяющая запускать игры). Об этом 13 августа сообщил журнал PC Gamer.

Геймеры имеют возможность в течение 72 часов бесплатно получить лицензионную копию классической игры. Отмечается, что на следующей неделе издатель таким же образом будет раздавать Quake 3.

Напомним, релиз Quake 2 состоялся 9 декабря 1997 года. Это вторая игра культовой серии студии id Software, изданием которой занималась компания Activision. Над саундтреком игры в стиле индастриал-метал. работал композитор Саша Дикисиян, известный как Sonic Mayhem.

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