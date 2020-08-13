Новосибирск, , 06:45 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 13 августа, за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 152 пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались шесть пациентов: мужчины, им было 49 лет, 56 лет, 62 года, 71 год, 89 лет и одна женщина 50 лет. Всего в регионе скончались 303 пациента с коронавирусом, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 42 человека, на ИВЛ — восемь пациентов».

Всего в регионе зарегистрирован 10 451 случай заражения коронавирусом, 8922 пациента выписаны с выздоровлением.