Кемерово, 13 августа 2020, 06:33 — REGNUM В Кемеровской области, по данным регионального гидрометцентра, сегодня, 13 августа, ожидаются кратковременные дожди, грозы и град, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сотрудники регионального управления МЧС России рекомендуют кузбассовцам соблюдать меры предосторожности при ухудшении погоды.
«Во время грозы, по возможности, не пережидайте непогоду на улице. Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте. Отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы во время грозы. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках», — уточнили в ведомстве.