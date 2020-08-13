Овюрский район, Тува, , 06:28 — REGNUM Жителей приграничных с Монголией районов Тувы старше двух лет вакцинируют против бубонной чумы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, для этого в республике будет создан неснижаемый запас вакцины.

Глава региона Шолбан Кара-оол также заявил о необходимости реализовать комплекс мер по борьбе с чумой. В их числе будут обновлены списки занятых отгонным животноводством чабанов, уточнены схемы расположения стоянок. Врачам предоставят транспорт для выезда в урочища.

«Необходима разъяснительная работа об опасности употребления мяса сурков, ставших основными носителями этой заразы. Необходимо также добиться от людей полного понимания необходимости своевременной вакцинации», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты выявили широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов. Общая площадь мезоочагов достигает 340 кв. км.

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