Нерюнгри, Якутия, , 06:31 — REGNUM Нерюнгринская центральная районная больница в Якутии получает из резервного фонда правительства РФ медицинское оборудование для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

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Всего предполагается поступление 63 различных единиц медтехники на общую сумму 69,42 млн рублей.

В перечне оборудования: телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс, четыре аппарата ИВЛ, 15 мониторов пациента, система централизованного снабжения кислородом, 20 насосов шприцевых, 15 аспираторов, один фибробронхоскоп и другое.

Отмечается, что телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс с функцией рентгеноскопии стоимостью 21,9 млн рублей уже доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в России будет зарегистрирована лиофилизированная, сухая форма вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, заявил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.