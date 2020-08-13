Омск, , 06:10 — REGNUM Количество многодетных семей в Омской области увеличилось на 15%. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По мнению зампредседателя областного правительства, министра труда и социального развития Владимира Куприянова, на рождаемость влияет финансовая поддержка семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография».

На сегодняшний день в Омской области более 11 тыс. родителей получили пособия на первого ребёнка на общую сумму 750 млн руб.

Куприянов подчеркнул, что в 2019 году в регионе по сравнению с 2018 годом доля первых детей в структуре рождений увеличилась с 35,3% до 36,7%. Доли третьих и последующих рождений выросли на полтора процентных пункта.

По состоянию на начало 2020 года в Омской области проживают более 30 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 100 тыс. детей.

В текущем году 4,6 млрд руб. предусмотрено на финансирование регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области многодетная семья получила жильё после вмешательства прокуратуры.

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