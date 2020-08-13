Скопье, , 12:22 — REGNUM В 2019 году Северная Македония впервые столкнулась с отрицательным естественным приростом: число умерших на 601 превысило число родившихся. До этого естественный прирост был стабильно положительным и превышал 1500 человек. Об этом 12 августа сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni со ссылкой на государственное статистическое агентство.

Македония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Красным выделен естественный прирост населения по годам

Уже несколько лет в стране наблюдалось снижение рождаемости, однако резкий спад произошел в прошлом году.

По мнению социологов, на снижение рождаемости оказало существенное влияние изменение модели построения семьи: переход от традиционной семьи к нуклеарной и более поздний возраст вступления в брак, а также сокращение числа семей с двумя и более детьми.

Несмотря на то, что наиболее чувствительный спад рождаемости приходится на муниципалитеты с македонским населением, отмечается снижение рождаемости и среди албанцев.

Все вышесказанное означает, что страна вступает в фазу «демографического старения». Ситуация усугубляется из-за массового выезда молодежи из страны в поисках перспектив и лучшей жизни.

С 1994 года численность населения Северной Македонии в возрасте до 15 лет сократилась с полумиллиона до 360 тысяч, а число лиц старше 65 лет увеличилось с 160 до 250 тысяч.