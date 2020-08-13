Джакарта, , 05:48 — REGNUM Собственную вакцину от коронавирусной инфекции власти Индонезии рассчитывают получить в середине 2021 года, заявил президент страны Джоко Видодо в связи с началом клинических испытаний препарата. Об этом 13 августа пишет газета The Jakarta Post.

«Мы работаем над собственной вакциной уже три месяца, — сообщил глава Индонезии. — Я надеюсь, что препарат будет готов как можно скорее, возможно, к середине 2021 года».

Отмечается, что вакцина в Индонезии разработана совместно с учёными из Китая. За последние дни в рамках клинических испытаний первые инъекции были сделаны 20 добровольцам. Всего на первом этапе испытаний будут привлечены около 1,6 тыс. волонтёров.

Предполагается, что объём выпуска после завершения всех процедур в Индонезии составит около 250 млн доз препарата в год.

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