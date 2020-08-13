Кемерово, , 05:46 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на их присасывание в больницы обратились 30 363 человека, из них детей и подростков до 17 лет — 6993 человека (23%). Для сравнения, в 2019 году за медицинской помощью из-за клещей обратился 28 801 человек, из них детей — 5852. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 137 человек, в том числе детей — 40», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что помощь пострадавшим оказывается во всех медорганизациях области.