Абакан, , 05:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 августа в правительстве республики.

Всего в Хакасии на сегодняшний день коронавирус выявлен у 3089 человек. Выздоровели 2773 человека, в том числе 35 — за последние сутки. Лечение получают 282 пациента, в том числе двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за все время умерли 34 пациента с коронавирусом.

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