Сиань, Китай, , 05:44 — REGNUM Начаты работы по восстановлению рухнувшего участка древней городской стены в Сиане времен династии Мин (1364−1644), столицы провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Обрушившиеся кирпичи стены ранее засыпали три автомобиля и автобус. Размер овала составил 10 метров в длину и пять метров в глубину. Жертв или пострадавших не было.

Сиань обладает одной из самых хорошо сохранившихся древних городских стен Китае, построенных во времена династии Мин. После происшествия, район обрушения был оцеплен, а специалисты занялись разбором завалов.

Муниципальный власти немедленно принялись за дело после инцидента. В частности, был дан приказ всем ведомствам, специализирующимся на защите культурных реликвий оценить риски безопасности и разработать план восстановления.

Бюро культурных реликвий направило экспертов для наброска первоначального плана действий, а также для изменения городской дренажной системы с целью недопущения дальнейшего размытия и обрушения стены в результате ливней.