Буэнос-Айрес, , 05:44 — REGNUM 268 574 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Аргентине подтверждено с начала пандемии, включая новые — 7663, сообщается на сайте минздрава страны.

Из этого количества выздоровели уже 187 283 человека. Еще 5213 пациентов скончались от осложнений при COVID-19. За сутки в стране было зарегистрировано 209 летальных исходов при данном заболевании.

В течение всего периода наблюдений медики провели 891 817 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа аргентинский президент Альберто Фернандес заявил, что Аргентина и Мексика планируют наладить выпуск вакцины против нового коронавируса, которая была создана в Оксфордском университете и которая станет доступна в первом квартале следующего года после завершения всех испытаний.

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