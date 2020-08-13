Шанхай, Китай, , 05:36 — REGNUM Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) приостановила рейсы Абу-Даби — Шанхай авиакомпании Etihad Airways, рейсы Манила — Шанхай China Eastern Airlines и рейсы Коломбо — Шанхай SriLankan Airlines из-за COVID-19, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Шесть пассажиров оказались заражены новым коронавирусом на рейсе EY862 авиакомпании Etihad Airways, прибывшем 3 августа в Шанхай из Абу-Даби 3 августа, в то время как рейсом MU212 авиакомпании China Eastern Airlines в Шанхай прибыло шесть заболевших 5 августа, а рейсом UL866 в город 7 августа прибыло 23 заболевших COVID-19.

Приостановка рейсов Etihad Airways и China Eastern Airlines начнётся с 17 августа и продлится неделю, в то время как рейсы SriLankan Airlines прекратятся на четыре недели. Дальнейшее сдерживание распространения COVID-19 требует механизма приостановки рейсов, сообщили в CAAC.