Каракас, , 05:39 — REGNUM В Венесуэле коронавирусом SARS-CoV-2 заразился министр связи и информации Хорхе Родригес. Об этом он 12 августа сообщил на своей странице в Twitter.

«Мой долг сообщить, что мне поставили диагноз: инфекция COVID-19. Несмотря на то, что я в хорошем общем состоянии, я должен соблюдать изоляцию и необходимый режим, чтобы преодолеть вирус», — написал Родригес.

Напомним, в июле заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердилось у вице-президента по экономике и министра нефти Венесуэлы Тарека Эль-Айссами и спикера Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

В Венесуэле в настоящее время выявлено 27 938 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 238 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 августа в Венесуэле за сутки было выявлено рекордное с начала пандемии число случаев инфицирования коронавирусом — 995. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 достигло 26 800 человек.

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