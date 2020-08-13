Ухань, Китай, , 05:28 — REGNUM Жительница провинции Хубэй центральной части Китая вновь заразилась COVID-19 спустя несколько месяцев после выздоровления, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

68-летняя пенсионерка, проживающая в городе Цзинчжоу, попала в больницу после того, как 9 августа почувствовала себя нездоровой. После проведения тестов, у нее был выявлен коронавирус.

При этом, она уже болела коронавирусом ранее. Болезнь была выявлена у нее 8 февраля, а на выздоровление ей потребовались месяцы, сообщили медики. При этом, ее случай не будет отмечен как новый.

Женщина снова получает лечение в изолированном боксе, а все люди, с которыми она контактировала, имели отрицательный результат тестов. Место ее проживания было продезинфицировано.