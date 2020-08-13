Куньмин, Китай, , 05:22 — REGNUM Целая серия праздничных мероприятий по случаю Всемирного дня слонов проходит в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Мероприятия, которые проходят сейчас в Сишуанбаньна-Дайском автономном района провинции, где обитают азиатские слоны, призваны привлечь еще большее количество людей к защите этих животных.

Группа из 20 азиатских слонов наслаждаются свежими арбузами, бананами, драконьими фруктами на огромном столе, который специально для них был организован в Долине диких слонов.

Всемирный день слонов был учрежден в 2012 году и отмечается 12 августа каждого года. В этом году регионе пройдет фотовыставка, посвященная азиатским слонам и ряд прочих мероприятий. Азиатские слоны находятся под защитой государства первого класса. Всего около 300 слонов обитает в Китае и все преимущественно — в Юньнани.