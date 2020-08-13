Новосибирск, , 05:16 — REGNUM Новосибирское региональное управление МЧС РФ предупредило новосибирцев о том, что сегодня, 13 августа, в Карасукском районе ожидается высокий класс пожарной опасности.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в этом районе прогнозируется чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса.

«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Источник возможных ЧС — чрезвычайно высокий класс пожарной опасности», — подчеркнули в МЧС.

Напомним, накануне сообщалось, что в Чистоозёрном районе Новосибирской области загорелись лес и поля.

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